Sere d’Estate 2026 a Fregene e Aranova | date programma e ospiti dal 18 al 26 luglio

Dal 18 al 26 luglio, le serate estive a Fregene e Aranova offriranno spettacoli gratuiti di musica, cabaret, teatro e presentazioni di libri. Le iniziative si svolgeranno in diverse location all’aperto, con eventi programmati ogni sera. Ospiti e artisti coinvolti sono stati annunciati per ogni serata, senza costi di ingresso. La manifestazione si ripete anche quest’anno, con un calendario ricco di appuntamenti.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Musica, cabaret, teatro, libri e intrattenimento: tornano le Sere d’Estate 2026, con appuntamenti gratuiti ad Aranova e Fregene. Il calendario propone quattro serate tra il 18 e il 26 luglio, con spettacoli pensati per pubblici diversi. Si parte ad Aranova venerdì 18 luglio, alle 21, con animazione, musica e balli insieme ai Fratelli Hernandez. Sabato 19 luglio, alle 21.30, spazio invece al cabaret di Lallo e i Fusi Orari, protagonisti dello spettacolo “Dagli anni ’60. al cabaret!”. Il programma proseguirà poi a Fregene, in piazza della Polisportiva, con ingresso libero. Sabato 25 luglio, dalle 21, andrà in scena... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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