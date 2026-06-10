Dieci intense giornate in cui il jazz diventerà linguaggio aperto e inclusivo, capace di attraversare generi, generazioni e culture diverse, mantenendo vivo quello spirito di ricerca e contaminazione che da sempre caratterizza la manifestazione. Filo conduttore della nuova edizione sarà lo slogan “Stay Human”, messaggio che accompagnerà il festival come invito a riscoprire, attraverso la musica, il valore delle relazioni, dell’ascolto e della dimensione più autenticamente umana dell’esperienza artistica. “Attraverso la bellezza e i messaggi forti della musica e delle sue declinazioni, Udin&Jazz intende portare sensibilità e umanità con un... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine Jazz dal 9 al 18 luglio 2026. Il programma

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Torino Jazz Festival Piemonte 2026

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