Capri Music Awards 2026 | cast completo date e programma dal 15 al 17 luglio

Notizia in breve

Dal 15 al 17 luglio 2026, l’isola di Capri ospiterà la seconda edizione dei Capri Music Awards. La manifestazione si svolgerà in diverse location dell’isola e coinvolgerà artisti italiani e internazionali. La kermesse, organizzata da un ente comunale e una società di produzione, prevede esibizioni, premiazioni e incontri con i protagonisti della musica. Il programma completo e il cast saranno annunciati nelle settimane precedenti.