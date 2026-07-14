Capri Music Awards 2026 | cast completo date e programma dal 15 al 17 luglio
Dal 15 al 17 luglio 2026, l’isola di Capri ospiterà la seconda edizione dei Capri Music Awards. La manifestazione si svolgerà in diverse location dell’isola e coinvolgerà artisti italiani e internazionali. La kermesse, organizzata da un ente comunale e una società di produzione, prevede esibizioni, premiazioni e incontri con i protagonisti della musica. Il programma completo e il cast saranno annunciati nelle settimane precedenti.
Capri torna a incontrare i protagonisti della musica italiana. Dal 15 al 17 luglio 2026 l’isola azzurra ospiterà la seconda edizione dei Capri Music Awards, la manifestazione nata dalla collaborazione tra la Città di Capri e Golden Boys. Tre giornate dedicate alla musica, ai giovani talenti e alla valorizzazione del territorio, con una grande serata conclusiva nella storica Certosa di San Giacomo, uno dei luoghi più suggestivi e riconoscibili dell’isola. Il cast completo dell’edizione 2026 comprende Malika Ayane, Ditonellapiaga, Nicolò Filippucci, Samurai Jay, LDA e AKA 7even. A guidare la serata finale saranno Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Devitiis. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Capri Music Awards, Samurai Jay e Aka Seven i primi nomiDal 15 al 17 luglio, la seconda edizione dei Capri Music Awards si terrà sull’isola di Capri, con tre giorni dedicati alla musica italiana.
Temi più discussi: Capri Music Awards 2026: svelato il cast completo della seconda edizione | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Capri Music Awards il 15,16,17 luglio, la seconda edizione; Capri Music Awards 2026: l'isola si illumina con la grande musica; Capri riaccende la musica: torna il festival con LDA, AKA 7even e Samurai Jay.
ci saranno anche @LDAilvero e @Aka7evenreal, insieme ad altri artisti, sul palco del Capri Music Awards 2026! 17 luglio Certosa di San Giacomo, Capri biglietti a donazione (minima 30€) a questo link: capriinmusic.metooo.com/e/capri-music-… x.com
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