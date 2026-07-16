Sequestrato e torturato in un b&b a Roma dopo il ricatto sessuale | Non vali niente Arrestati un cantante e un’attrice

Per circa due ore avrebbero sequestrato, aggredito e infine rapinato un ragazzo di 22 anni all’interno di un b&b nel cuore di Trastevere, a Roma. I carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cantante Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, finalista di Area Sanremo 2025, della sua compagna, l’attrice Jenny Matai (nome anagrafico Xhensila Hoxha), e di un loro amico. A darne notizia è la Repubblica. I tre sono accusati, a vario titolo e in concorso, di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Si tratta di uno dei primi procedimenti in cui viene contestato il reato di tortura introdotto nell’ordinamento italiano. 🔗 Leggi su Open.online

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