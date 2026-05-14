Quattro persone sono state arrestate a seguito di un’indagine condotta dalla Dda di Firenze, che ha portato al sequestro e alla detenzione di un individuo per motivi legati a un debito. Secondo un comunicato della Procura, le autorità hanno raccolto elementi che attestano episodi di tortura e violenze nei confronti della vittima. L’indagine è ancora in corso e ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore.

I provvedimenti, eseguiti dalla squadra mobile di Prato su delega della procura fiorentina, riguardano accuse che vanno dal sequestro di persona alla tortura, dalla rapina aggravata alle lesioni personali aggravate. I fatti si sarebbero verificati tra il 31 gennaio e il 2 febbraio scorsi a Prato, dove un cittadino pakistano sarebbe stato sequestrato dai quattro connazionali e sottoposto a violenze e minacce finalizzate all’estorsione di 10.000 euro, indicati dai responsabili come presunto debito da saldare. L’indagine, spiega un comunicato a firma della procuratrice fiorentina Rosa Volpe, ha preso avvio da una segnalazione relativa a un possibile sequestro di persona a scopo estorsivo avvenuto nel centro cittadino.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: sequestrato e torturato per un debito. Quattro arresti dopo l’indagine della Dda

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