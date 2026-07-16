Tre uomini sono stati arrestati dopo aver sequestrato, picchiato e umiliato un ragazzo in un bed and breakfast nel quartiere Trastevere, a Roma. La vittima è rimasta sotto tortura per circa due ore. Tra gli arrestati c’è anche un cantante vincitore di Area Sanremo 2025. I carabinieri hanno individuato e fermato i sospetti nel corso delle indagini. La scena si è svolta all’interno di una struttura ricettiva nel centro storico della città.

I carabinieri hanno arrestato tre persone per aver sequestrato, picchiato e umiliato un ragazzo per circa due ore all’interno di un bed and breakfast nel quartiere Trastevere, a Roma. Per i responsabili è scattata la custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre a un quarto indagato è stato notificato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Tra gli arrestati figura anche un cantante di 25 anni, noto per essere stato tra i dieci vincitori di Area Sanremo 2025. Cosa è successo nel B&B di Trastevere Le accuse: sequestro, tortura e rapina aggravata Il ricovero al Gemelli e le indagini Tra gli arrestati un cantante... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Virgilio.it - Ragazzo torturato e sequestrato a Roma in un B&b tra i 3 arrestati un cantante che ha vinto Area Sanremo 2025

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Baby Narcos di Roma: bombe, torture e sequestri - FarWest 24/03/2026

Notizie e thread social correlati

Roma, tre giovani vincitori di «Area Sanremo 2025» arrestati per un pestaggio in un bed & breakfast a Trastevere. Motivo: una donna contesaTre giovani vincitori di «Area Sanremo 2025» sono stati arrestati con l'accusa di aver sequestrato e rapinato un uomo in un bed & breakfast a...

Tre giovani cantanti di Area Sanremo 2025 arrestati a Roma per tortura e sequestroTre giovani cantanti, partecipanti ad Area Sanremo 2025, sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato una persona, torturata e...