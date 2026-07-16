Tre ragazzi di 20 anni sono indagati per aver sequestrato, torturato e rapinato un loro amico in un bed and breakfast nel quartiere Trastevere. Secondo le indagini, lo hanno attirato nella stanza e lo hanno brutalmente aggredito, provocandogli una frattura dell'orbita sinistra e diverse altre lesioni. L'uomo è stato ricoverato in ospedale e le autorità stanno proseguendo le verifiche.

Tre giovani sono indagati per aver sequestrato, torturato e rapinato un loro amico. Lo hanno attirato nella camera di un b&b e l'hanno massacrato. Ha riportato la frattura dell'orbita sinistra e varie lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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