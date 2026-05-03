Nella serata di sabato 2 maggio, intorno alle 23, una baby gang ha circondato, aggredito e rapinato alcuni coetanei in piazza Leonardo da Vinci, nella zona di Città Studi a Milano. Durante l’episodio, un 15enne è stato arrestato, mentre altri tre ragazzi sono stati posti sotto indagine. L’episodio si è verificato a poca distanza dal Politecnico, e sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Milano, 3 maggio 2026 – Ennesima baby gang in azione a Milano. L’episodio risale alla sera di sabato 2 maggio, verso le 23, in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città Studi, non molto lontano dal Politecnico Minacce e aggressione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di giovanissimi ha accerchiato, minacciato e spintonato alcuni coetanei: un 16enne, un 17enne, un 18enne e un 19enne. https:www.ilgiorno.itmilanocronacasi-fa-presto-a-dire-2768ee6f La rapina. Poi, è scattata la rapina. La gang si è fatta consegnare una cintura, una banconota da 10 euro, una collanina d'oro e un cellulare. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaadolescenti-neet-quartieri-mx5o5g82 Un arresto e tre indagati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accerchiano, aggrediscono e rapinano coetanei in zona Città Studi: un 15enne arrestato e tre indagati

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