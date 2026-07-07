Francesco Dolci e l'amico indagati per bancarotta fraudolenta | dalle fatture false ai 400mila euro in tre anni

Un uomo di 41 anni, già coinvolto in un'indagine per la profanazione di una bara, è ora indagato anche per bancarotta fraudolenta insieme a un amico imprenditore. Le accuse riguardano l’utilizzo di fatture false e la sottrazione di circa 400mila euro in tre anni. Le indagini hanno portato al sequestro di documenti e alla perquisizione di alcuni locali. L’indagine riguarda il settore commerciale e finanziario.

Francesco Dolci, 41 anni, già indagato per la profanazione della bara di Pamela Genini, adesso è indagato anche per bancarotta fraudolenta insieme a un amico imprenditore. Dolci, secondo un presunto meccanismo di frode fiscale, avrebbe guadagnato quasi 400mila in tre anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pamela Genini, parla Francesco Dolci indagato per la profanazione: «Mi vogliono tappare la bocca»

Notizie e thread social correlati

Dolci, nuove accuse: “fatture false e bancarotta”. L’amico imprenditore e quella telefonata con PamelaL’imprenditore è stato ascoltato dalla Guardia di Finanza, che ha portato avanti un’indagine con nuove accuse di bancarotta fraudolenta e fatture...

Caso Genini, l’ex Francesco Dolci: “Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per lei”In un'intervista a Quarto Grado, l'ex fidanzato di Pamela Genini ha affermato di aver consegnato alla donna una somma di 400 mila euro nel corso di...

Temi più discussi: Francesco Dolci, accusato di aver profanato la tomba di Pamela Genini: arriva anche l’inchiesta per bancarotta; Pamela Genini, Francesco Dolci indagato anche per bancarotta fraudolenta: nuova inchiesta dopo il caso tomba; Francesco Dolci interrogato dalla Guardia di Finanza: è indagato per bancarotta fraudolenta; Francesco Dolci e l'accusa di fatture false per 394 mila euro all'amico imprenditore. Gli presentò Pamela e gli disse: Le ho chiesto di sposarmi, le ho regalato l'anello.

Non ho la presunzione di sapere con certezza se #Dolci è colpevole o innocente, ma distorcere una narrazione NON fa mai bene alla ricerca della verità. Francesco racconta altre #verità e ci offre un quadro sempre più completo per ‘andare oltre’ Link qui x.com

Francesco Dolci e l’amico indagati per bancarotta fraudolenta: dalle fatture false ai 400mila euro in tre anniFrancesco Dolci, 41 anni, già indagato per la profanazione della bara di Pamela Genini, adesso è indagato anche per bancarotta fraudolenta insieme a ... fanpage.it

Presentiamo Fabio - Il Missionario Misterioso della Chiesa di Seiros reddit

Pamela Genini, Francesco Dolci indagato anche per bancarotta fraudolenta: nuova inchiesta dopo il caso tombaIndagato per la tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci è accusato anche di bancarotta fraudolenta. Lui nega tutte le accuse ... virgilio.it