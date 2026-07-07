Francesco Dolci e l'amico indagati per bancarotta fraudolenta | dalle fatture false ai 400mila euro in tre anni

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 41 anni, già coinvolto in un'indagine per la profanazione di una bara, è ora indagato anche per bancarotta fraudolenta insieme a un amico imprenditore. Le accuse riguardano l’utilizzo di fatture false e la sottrazione di circa 400mila euro in tre anni. Le indagini hanno portato al sequestro di documenti e alla perquisizione di alcuni locali. L’indagine riguarda il settore commerciale e finanziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Francesco Dolci, 41 anni, già indagato per la profanazione della bara di Pamela Genini, adesso è indagato anche per bancarotta fraudolenta insieme a un amico imprenditore. Dolci, secondo un presunto meccanismo di frode fiscale, avrebbe guadagnato quasi 400mila in tre anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pamela Genini, parla Francesco Dolci indagato per la profanazione: «Mi vogliono tappare la bocca»

Video Pamela Genini, parla Francesco Dolci indagato per la profanazione: «Mi vogliono tappare la bocca»

Notizie e thread social correlati

Dolci, nuove accuse: “fatture false e bancarotta”. L’amico imprenditore e quella telefonata con PamelaL’imprenditore è stato ascoltato dalla Guardia di Finanza, che ha portato avanti un’indagine con nuove accuse di bancarotta fraudolenta e fatture...

Caso Genini, l’ex Francesco Dolci: “Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per lei”In un'intervista a Quarto Grado, l'ex fidanzato di Pamela Genini ha affermato di aver consegnato alla donna una somma di 400 mila euro nel corso di...

Temi più discussi: Francesco Dolci, accusato di aver profanato la tomba di Pamela Genini: arriva anche l’inchiesta per bancarotta; Pamela Genini, Francesco Dolci indagato anche per bancarotta fraudolenta: nuova inchiesta dopo il caso tomba; Francesco Dolci interrogato dalla Guardia di Finanza: è indagato per bancarotta fraudolenta; Francesco Dolci e l'accusa di fatture false per 394 mila euro all'amico imprenditore. Gli presentò Pamela e gli disse: Le ho chiesto di sposarmi, le ho regalato l'anello.

francesco dolci francesco dolci e lFrancesco Dolci e l’amico indagati per bancarotta fraudolenta: dalle fatture false ai 400mila euro in tre anniFrancesco Dolci, 41 anni, già indagato per la profanazione della bara di Pamela Genini, adesso è indagato anche per bancarotta fraudolenta insieme a ... fanpage.it

francesco dolci francesco dolci e lPamela Genini, Francesco Dolci indagato anche per bancarotta fraudolenta: nuova inchiesta dopo il caso tombaIndagato per la tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci è accusato anche di bancarotta fraudolenta. Lui nega tutte le accuse ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web