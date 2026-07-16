Il giudice ha condannato a 12 anni di carcere l’amministratore delegato della società che gestiva il ponte Morandi, mentre l’amministratore delegato di un’altra azienda è stato condannato a 11 anni. La sentenza di primo grado è stata emessa giovedì 16 luglio 2026, a circa 2.9 millenni dal giorno del crollo avvenuto il 14 agosto 2018. La decisione riguarda le responsabilità legali legate al crollo del ponte di Genova.

Giovedì 16 luglio 2026, 2893 giorni dopo il 14 agosto 2018 in cui l’Italia assistette al crollo del ponte Morandi di Genova, è arrivata la sentenza di primo grado. I giudici della 1^ sezione penale del Tribunale ligure si sono espressi sul disastro che causò 43 morti alla vigilia di Ferragosto. Tra i 57 imputati, Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) e di Atlantia, è stato condannato a 12 anni di carcere. Uno in più di Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi. Per Mauro Coletta, ex direttore vigilianza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti (Mit), condanna a 5 anni. La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sentenza sul crollo del ponte Morandi a Genova, Castellucci condannato a 12 anni di carcere: 11 a Donferri

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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Crollo Ponte Morandi, la sentenza: l'ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni di carcere, 11 anni per DonferriDopo sette anni dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, è stata emessa una sentenza.

Crollo ponte Morandi, condannato a 12 anni l’ex ad di Autostrade Castellucci: la sentenza di primo gradoUn giudice ha condannato a 12 anni di reclusione l’ex amministratore delegato di Autostrade in relazione al crollo del ponte Morandi di Genova.

Temi più discussi: Crollo Ponte Morandi, vigilia del verdetto con scuse tardive; L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia si è scusato per il crollo del ponte Morandi; Crollo Ponte Morandi, attesa per oggi la sentenza del processo di primo grado: 57 imputati; Ponte Morandi, Autostrade: Rompiamo il silenzio. Le scuse arrivano alla vigilia della sentenza.

Quarantatré vite, otto anni, 284 udienze, 57 imputati, quasi 600 testimoni, quasi 400 anni di condanna: 16-7 il giorno della sentenza per il processo sul crollo del ponte Morandi. #ponteMorandi x.com

Crollo del ponte Morandi, la sentenza: Giovanni Castellucci condannato a 12 anniCondannato anche l'ex capo delle manutenzioni di Aspi Michele Donferri Mitelli a 11 anni di reclusione. L'accusa, guidata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, aveva chiesto la condan ... ilsecoloxix.it

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