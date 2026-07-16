Crollo ponte Morandi condannato a 12 anni l’ex ad di Autostrade Castellucci | la sentenza di primo grado

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giudice ha condannato a 12 anni di reclusione l’ex amministratore delegato di Autostrade in relazione al crollo del ponte Morandi di Genova. La sentenza di primo grado stabilisce la responsabilità dell’ex dirigente nell’incidente avvenuto nel 2018. La corte ha valutato le prove presentate durante il processo, senza ulteriori commenti pubblici. La decisione riguarda direttamente le persone coinvolte nelle responsabilità del disastro.

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C'è la prima sentenza sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova: l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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