Crollo Ponte Morandi la sentenza | l' ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni di carcere 11 anni per Donferri

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sette anni dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, è stata emessa una sentenza. L'ex amministratore delegato di Autostrade è stato condannato a 12 anni di carcere, mentre un altro imputato a 11 anni. La sentenza riguarda i procedimenti legali sulla responsabilità dell’incidente e le conseguenze penali per le persone coinvolte.

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Sette anni dopo la tragedia ecco la sentenza in merito al crollo che ha fatto perdere la vita a 43 persone È arrivata la sentenza in merito al crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. La pena più grande riguarda quella dell'ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

Video Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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