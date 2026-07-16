Crollo Ponte Morandi la sentenza | l' ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anni di carcere 11 anni per Donferri

Notizia in breve

Dopo sette anni dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, è stata emessa una sentenza. L'ex amministratore delegato di Autostrade è stato condannato a 12 anni di carcere, mentre un altro imputato a 11 anni. La sentenza riguarda i procedimenti legali sulla responsabilità dell’incidente e le conseguenze penali per le persone coinvolte.