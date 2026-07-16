Un avvocato di un ex dirigente di una società autostradale ha dichiarato che la condanna di un innocente si traduce in una forma di criminalizzazione dei manager. L’ex amministratore delegato è stato condannato a 12 anni in primo grado per la strage del ponte Morandi. L’avvocato ha annunciato che intende proseguire con un’azione legale per contestare la sentenza e sostenere l’innocenza del suo assistito. La sentenza riguarda il crollo del ponte avvenuto diversi anni fa.

“Quando si condanna l’innocenza, non si fa mai giustizia”. Giovanni Paolo Accinni, avvocato dell’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, annuncia battaglia dopo la condanna in primo grado a 12 anni per la strage del ponte Morandi. Per la difesa, il processo avrebbe finito per “ criminalizzare la figura dell’amministratore delegato ” invece di individuare i responsabili di quello che Accinni definisce un “ vizio costruttivo occulto “. Alla domanda su chi, allora, debba rispondere per la morte di 43 persone, il legale ribadisce la tesi difensiva: “Il principio che debbano rispondere non i responsabili del vizio costruttivo, ma chi non lo ha scoperto, è un messaggio immorale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sentenza ponte Morandi, il legale di Castellucci: “Condannato un innocente, così si criminalizzano i manager”

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Il legale di Castellucci dopo la condanna a 12 anni per il crollo del Morandi: «Si è cercato un c...

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