“È una strage, punto. Noi l’abbiamo detto dal primo giorno: qualcuno non ha fatto quello che doveva”. Egle Possetti, portavoce del Comitato parenti vittime del ponte Morandi, commenta così a caldo la sentenza letta oggi a Genova. La condanna in primo grado a 12 anni per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, dice, “è sicuramente positiva “, perché i familiari lo consideravano “il motore di quello che è successo”. Ma Possetti aspetta di capire con i legali il peso delle assoluzioni e delle prescrizioni, e rispetto al cambio registro sull’attenzione alla prevenzione: “Se non ci fossero state pene, sarebbe stato un liberi tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sentenza ponte Morandi, i familiari delle vittime: “È stato un omicidio di massa”. La sindaca Salis: “La sicurezza non si può eludere”

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Sentenza Ponte Morandi. I familiari delle vittime: Scuse fuori tempo - 1Mattina News 16/07/2026

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