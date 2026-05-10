A Genova imbrattato murale dedicato alle vittime del ponte Morandi con disegni osceni sindaca Salis furiosa

A Genova, un murale dedicato alle vittime del crollo del ponte Morandi è stato imbrattato con disegni osceni e vernice rossa. L'opera era stata realizzata da una coppia di artisti e si trovava in una zona pubblica della città. La sindaca ha espresso il suo disappunto, definendo l'atto un gesto grave e irrispettoso nei confronti delle persone coinvolte nella tragedia. Indagini sono in corso per identificare gli autori dell'imbrattamento.

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A Genova è stato vandalizzato e imbrattato il murale che ricorda le vittime del Ponte Morandi. Scritte e disegni osceni sono stati fatti con bombolette spray durante la notte alla Radura della Memoria. “Faremo in modo che il murale venga ripristinato nel più breve tempo possibile”, ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha parlato di “atto incivile, oltraggioso, indegno”. Imbrattato il murale delle vittime del ponte Morandi Scritte e disegni osceni alla Radura della Memoria La reazione della sindaca Silvia Salis Imbrattato il murale delle vittime del ponte Morandi La Radura della Memoria, il luogo simbolo dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, è stato preso di mira a Genova nella notte.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - A Genova imbrattato murale dedicato alle vittime del ponte Morandi con disegni osceni, sindaca Salis furiosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Genova, imbrattato murale in ricordo delle vittime del ponte MorandiScritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Deturpato il murale per le vittime del crollo del Ponte Morandi. La sindaca di Genova: “Atto incivile, oltraggioso, indegno”Disegni osceni e scritte con bombolette spray: un “atto incivile, oltraggioso, indegno” – l’ha definito la sindaca di Genova Silvia Salis – che ha... Argomenti più discussi: Vandalizzato il murale della Radura della Memoria, Colnaghi: Atto vile che offende tutta Genova; Radura della Memoria, imbrattato il murale in ricordo delle vittime; Alpini a Genova, l’altro lato della medaglia. Per noi ristoratori è un flop, lavorano solo gli stand delle p…; Genova, tenta di truffare un’anziana ma lei lo afferra per la camicia e lo fa arrestare dalla polizia.