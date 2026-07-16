Un minuto dopo le 14 del 16 luglio 2026 è stata letta la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato 43 vittime. Sono stati condannati a 12 anni l’ex amministratore delegato di Asp, a 11 anni un ex dirigente e a 5 anni un altro responsabile. La sentenza riguarda le responsabilità legate al disastro e alle omissioni che hanno portato al crollo.

GENOVA – E’ stata letta un minuto dopo le 14 di oggi, 16 luglio 2026, la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, e nel quale morirono 43 persone. Condannato a 12 anni l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci è attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano dove sta scontando 6 anni per la strage del viadotto Acqualonga di Avellino. La condanna arriva per i capi di imputazione, tra cui crollo colposo e omicidio stradale plurimo. Il dispositivo è stato letto in aula dal giudice Paolo Lepri, che ha presieduto il collegio giudicante. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sentenza crollo Ponte Morandi: condannato a 12 anni ex ad di Asp Castellucci. 11 anni a Donferri Militelli, 5 a Berti

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Sentenza per il crollo del Ponte Morandi: 12 anni di carcere per l'ex top manager

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