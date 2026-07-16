La Commissione europea ha approvato l’uso di semaglutide in forma di pillole da 25 mg, prodotto da Novo Nordisk. Si tratta del primo trattamento orale autorizzato in Europa per la gestione del peso. La decisione permette la commercializzazione di questo farmaco, che fino a ora era disponibile solo in formulazione iniettabile. La novità riguarda esclusivamente l’aspetto del formato, non le indicazioni terapeutiche.

Via libera dalla Commissione europea all’immissione in commercio di semaglutide in pillole 25 mg di Novo Nordisk: è il primo trattamento orale approvato per la gestione del peso in Europa. Il farmaco è indicato negli adulti con obesità (Bmi pari o superiore a 30kg(BMI pari o superiore a 30 kgm²) e negli adulti con sovrappeso (BMI pari o superiore a 27 kgm²) con almeno una comorbidità correlata al peso. L’approvazione fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano dell’ Ema e si basa sui risultati dello studio Oasis 4, che ha dimostrato l’efficacia di questa nuova formulazione, con un profilo di sicurezza coerente con la classe di trattamento con agonisti del recettore GLP-12. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Semaglutide in pillole approvato in Ue: è il primo trattamento orale per il peso

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