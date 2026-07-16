La Commissione europea ha autorizzato la vendita di semaglutide in pillola da 25 mg, sviluppata da Novo Nordisk, per il trattamento dell'obesità. Si tratta della prima formulazione orale approvata in Europa per la gestione del peso. Il farmaco sarà disponibile come opzione terapeutica per adulti con obesità o sovrappeso associato a condizioni correlate. La decisione segue studi clinici che hanno dimostrato la sua efficacia nel ridurre il peso corporeo.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di semaglutide in pillola 25 mg di Novo Nordisk. "Si tratta di un momento storico per la gestione dell'obesità e del sovrappeso: è il primo trattamento orale approvato per la gestione del peso in Europa", sottolinea la farmaceutica in una nota, indicato "negli adulti con obesità (Bmi pari o superiore a 30 kgm²) e negli adulti con sovrappeso (Bmi pari o superiore a 27 kgm²) con almeno una comorbidità correlata al peso". L'approvazione fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Obesità, via libera in Europa alla prima pillola Glp-1 per la gestione del peso

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