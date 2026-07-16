L’Italia ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore della nazionale, con decisione ormai quasi definitiva. Durante le settimane precedenti, si erano fatti i nomi di vari tecnici, tra cui Guardiola, Conte e Mancini. Tuttavia, la candidatura di Pirlo sembra essere quella confermata, a meno di eventuali sorprese che al momento risultano improbabili. La decisione si inserisce in un percorso di scelta tra diversi profili tecnici per guidare la squadra nazionale.

Per qualche settimana l’Italia ha sognato Guardiola, ha sperato in Conte, ha parlato di Mancini. Avrà invece Pirlo, a meno di sorprese al momento difficili da immaginare. Lo hanno scelto come ct Maldini e Leonardo, nuove guide tecniche del calcio azzurro, e sì, ammettiamolo: rimaniamo un po’ così, tra lo stupito e il perplesso, di fronte all’indicazione che hanno dato al presidente Malagò. Per carità, non c’è niente contro Andrea: è stato un campione sublime, è una persona garbata. Abbiamo avuto ammirazione totale per quanto ci ha mostrato in campo, abbiamo ovviamente rispetto per quello che ha fatto e che ha provato a fare una volta smesso di giocare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Se Pirlo sarà, tutti con lui. Ma Conte sarebbe stato l'ideale per questa Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

( FOOTBALL MANAGER ) C'è CHI PUNTI ALLA SERIE B E CHI DEVE SALVARSI PER RINASCERE! Dr Puccio Live

Notizie e thread social correlati

Pirlo: “Se Pep fosse l’allenatore dell’Italia sarebbe il top del nostro calcio”Andrea Pirlo ha commentato che se Pep Guardiola fosse l’allenatore della nazionale italiana, sarebbe il massimo per il calcio del paese.

Como, Fabregas non molla Nico Paz: «Per lui restare un altro anno qui sarebbe l’ideale»L’allenatore del Como ha dichiarato che sarebbe preferibile per il giocatore argentino rimanere in squadra anche per un altro anno.

Temi più discussi: Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia: perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a Guardiola; Italia, nella squadra può tornare Buffon: Maldini e Malagò lo vogliono in azzurro; Nuovo ct, Maldini spinge per Pirlo e Malagò frena: Si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo; Chi sarà il nuovo CT dell'Italia? Ora Pirlo è in pole per la coppia Maldini-Leonardo.

Per me sarebbe un azzardo pazzesco, ma se è stato assunto Maldini è giusto che scelga lui il CT. Se veramente Paolo vuole Pirlo giusto che venga. Sarà poi il campo a parlare x.com

Se Pirlo sarà, tutti con lui. Ma Conte sarebbe stato l'ideale per questa ItaliaSorprende la prima scelta di Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. Perché invece non ripartire da Antonio? gazzetta.it

[Football Italia] Andrea Pirlo emerges as favorite for Italy job chosen by Maldini reddit

FLASH | Italia, nuovo allenatore: la scelta a sorpresa spiazza tuttiChi sarà il nuovo allenatore dell'Italia? E' questa la domanda che continuano a porsi tutti i sostenitori azzurri dopo l'annuncio ufficiale.. fantamaster.it