L’allenatore del Como ha dichiarato che sarebbe preferibile per il giocatore argentino rimanere in squadra anche per un altro anno. Il club sta valutando la possibilità di esercitare la recompra con il Real Madrid, che sta considerando questa opzione. Nel frattempo, anche l’Inter segue con attenzione l’andamento della situazione. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata da parte delle parti coinvolte.

Inter News 24 L’allenatore dei lariani esprime la sua stima per il talento argentino, mentre il Real Madrid valuta la recompra e l’Inter osserva la situazione. Cesc Fabregas non ha intenzione di arrendersi facilmente sul fronte Nico Paz. L’allenatore, che ha saputo valorizzare il talento argentino portandolo a livelli altissimi, spera di poter contare su di lui anche nella prossima stagione. Nonostante le voci su un imminente riscatto del Real Madrid per 9 milioni di euro — cifra prevista dall’accordo di « recompra » — Fabregas ha parlato con affetto del giocatore ai microfoni di Cadena Cope: « Parliamo di un grande ragazzo che ci ha dato tantissimo e penso che anche noi abbiamo dato tanto a lui.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como, Fabregas non molla Nico Paz: «Per lui restare un altro anno qui sarebbe l’ideale»

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