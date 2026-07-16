Se passa la nuova legge elettorale ci sarà il voto per i fuori sede

La Camera ha approvato all’unanimità un emendamento alla legge elettorale che permette ai cittadini fuori sede di votare nelle elezioni. Attualmente, l’Italia è tra i pochi paesi europei a richiedere a studenti e lavoratori di tornare nel proprio comune di residenza per esercitare il diritto di voto. La modifica riguarda chi vive in un comune diverso da quello di residenza e mira a consentire loro di votare nel luogo di domicilio temporaneo.

L'Italia è rimasto uno dei pochi paesi europei a costringere studenti e lavoratori a tornare nel comune di residenza per votare La Camera ha approvato all’unanimità un emendamento alla legge elettorale che prevede il voto dei fuori sede alle elezioni, cioè per chi vive in un comune diverso da quello di residenza. La legge elettorale è in discussione in parlamento, verrà approvata oggi dalla Camera e poi si passerà al Senato, dove non è scontato che venga approvata. Se lo fosse, il voto per i fuori sede ci sarà. L’Italia è uno dei pochi paesi europei a costringere a tornare nel proprio comune di residenza per votare. L’emendamento lo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Save America Act: Can Democrats Really Argue Against Voter ID | Ep643

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Voto fuori sede, la maggioranza ci ripensa e presenta un emendamento alla legge elettorale: ecco cosa prevedeLa maggioranza ha deciso di ripensarci sul voto fuori sede e ha presentato un emendamento alla legge elettorale.

Legge elettorale, emendamento della maggioranza per voto ai fuori sedeLa maggioranza ha deciso di ripresentare un emendamento alla legge elettorale che permette ai cittadini residenti fuori sede di votare.

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