La maggioranza ha deciso di ripensarci sul voto fuori sede e ha presentato un emendamento alla legge elettorale. Dopo aver sperimentato questa modalità alle ultime elezioni europee e in occasione di un referendum su cittadinanza e lavoro, l’aveva poi sospesa durante un referendum sulla giustizia, con la motivazione di “problemi tecnici dovuti ai tempi”. L’emendamento mira a ripristinare o modificare questa possibilità di voto per gli elettori che si trovano fuori dalla propria regione di residenza.

Prima la sperimentazione alle scorse Europee (solo per gli studenti) e al Referendum su cittadinanza e lavoro. Poi lo stop (ufficialmente per ” problemi tecnici dovuti ai tempi”) in occasione del Referendum sulla giustizia. Adesso, però, il centrodestra ci ripensa e presenta un emendamento alla legge elettorale per regolamentare definitivamente il voto per i fuori sede. Il testo della riforma presentata dai partiti di maggioranza non aveva previsto la possibilità di voto per chi si trovava domiciliato lontano dal comune di residenza per studio, lavoro o salute. E gli emendamenti presentati dai partiti di opposizione sull’argomento sono stati accantonati, senza che si sia stato espresso un parere per – è stato detto – una “complessità del quadro applicativo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voto fuori sede, la maggioranza ci ripensa e presenta un emendamento alla legge elettorale: ecco cosa prevede

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