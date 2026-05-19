Donare sangue è il gesto di una società sana | Schifani parla agli studenti in ricordo di Falcone Borsellino e Livatino

Da agrigentonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro con gli studenti, un responsabile istituzionale ha sottolineato come donare sangue rappresenti un segno di una società sana. L'evento si è svolto in occasione del ricordo di figure pubbliche uccise in attentati, e si è concentrato sull'importanza di valori come solidarietà, legalità e partecipazione civile. Il discorso ha coinvolto i giovani, invitandoli a contribuire attivamente alla vita collettiva attraverso gesti concreti di impegno civico.

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Un invito ai giovani a costruire una società fondata sulla solidarietà, sulla legalità e sulla partecipazione civile. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel corso dell’evento “Dal sangue versato al sangue donato”, organizzato dal Dasoe dell’assessorato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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