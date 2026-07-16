Se avessimo saputo li avremmo scartati | l’autrice di Temptation Island rompe il silenzio sul caso del video di Sara e Gabriele

L’autrice di Temptation Island ha dichiarato che, se avesse saputo in anticipo dell’esistenza dei video a luci rosse di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, avrebbe evitato di includerli nel cast. La produzione avrebbe potuto escludere la coppia prima delle registrazioni del programma del 2026, ma non era a conoscenza del materiale prima delle riprese. La questione riguarda il ruolo dei contenuti condivisi tra i partecipanti e le decisioni prese prima della messa in onda.

Il caso dei video a luci rosse di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni avrebbe potuto cambiare il cast di Temptation Island 2026. Se la produzione ne fosse stata a conoscenza prima delle registrazioni, la coppia non sarebbe mai entrata nel programma. A rivelarlo è Raffaella Mennoia, storica autrice del reality e da anni stretta collaboratrice di Maria De Filippi. Intervistata da La Stampa, Mennoia ha commentato per la prima volta la vicenda che ha coinvolto i due concorrenti dopo la messa in onda della prima puntata, quando in rete sono riemersi alcuni loro vecchi video che erano stati pubblicati su una piattaforma per adulti. La produzione, ha spiegato, non era a conoscenza della loro esistenza durante la fase dei casting. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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