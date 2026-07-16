Scuola | Valditara con calo dispersione abbiamo recuperato 520mila ragazzi

Tra il 2022 e oggi sono stati recuperati circa 520mila studenti che avevano abbandonato la scuola. Il tasso di dispersione scolastica, secondo le previsioni, dovrebbe scendere dall’8,2% stimato per il 2025 al 7,3% nel 2026. Questi numeri indicano un calo del fenomeno, con un miglioramento nella partecipazione scolastica.

"Dal 2022 a oggi abbiamo recuperato 520mila ragazzi che non andavano più a scuola, che abbandonavano la scuola. Il tasso di abbandono scolastico scende, secondo le previsioni, dall'8,2% certificato dall'Istat per il 2025", con una stima che possa scendere al 7,3% nel 2026. "E un risultato straordinario". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla presentazione del Rapporto Invalsi 2026. "Se questo 7,3% sarà confermato, come verosimilmente accadrà, l'Italia si collocherà fra i Paesi più virtuosi: supererà Olanda, Danimarca, Finlandia, Estonia e Germania, che invece e' in costante peggioramento", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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