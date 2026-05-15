Lavori a palazzo Merlato Cameliani | 150 mila euro per sistemare il tetto e intervenire sulle infiltrazioni

In città sono stati avviati numerosi lavori pubblici, tra cui interventi su un palazzo storico nel centro e sul tetto di un altro edificio. Per il restauro di un immobile in centro storico sono previsti circa 150 mila euro destinati alla riparazione del tetto e alla sistemazione di infiltrazioni. L'assessore ai Lavori pubblici ha confermato che sono attivi diversi cantieri, sottolineando che tali lavori sono finalizzati a migliorare l'aspetto e la funzionalità della città.

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