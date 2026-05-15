Lavori a palazzo Merlato Cameliani | 150 mila euro per sistemare il tetto e intervenire sulle infiltrazioni
In città sono stati avviati numerosi lavori pubblici, tra cui interventi su un palazzo storico nel centro e sul tetto di un altro edificio. Per il restauro di un immobile in centro storico sono previsti circa 150 mila euro destinati alla riparazione del tetto e alla sistemazione di infiltrazioni. L'assessore ai Lavori pubblici ha confermato che sono attivi diversi cantieri, sottolineando che tali lavori sono finalizzati a migliorare l'aspetto e la funzionalità della città.
Anche in centro storico non sono poche le aree oggetto di intervento. “Siamo pieni di cantieri”, spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Cameliani “ma sono tutti progetti che ci permetteranno di migliorare il volto di questa città”. Ad essere coinvolto è questa volta anche palazzo Merlato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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