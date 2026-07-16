Scuola rivoluzione tra i presidi | ecco tutte le nuove nomine nelle scuole fiorentine

Nell'ambito delle nomine scolastiche per il prossimo anno, l’Ufficio scolastico regionale ha annunciato ufficialmente i cambi di incarico dei dirigenti nelle scuole fiorentine e della provincia. Le assegnazioni riguardano sia scuole del capoluogo sia strutture della provincia, con diverse novità che ridisegnano la mappa delle dirigenze scolastiche per il 2026-2027. La comunicazione riguarda i conferimenti e i mutamenti di incarico, senza specificare i nomi dei dirigenti coinvolti.

Firenze, 16 luglio 2026 – Si ridisegna la geografia delle dirigenze scolastiche fiorentine in vista del prossimo anno scolastico. L' Ufficio scolastico regionale ha ufficializzato i conferimenti e i mutamenti degli incarichi dei dirigenti per il 2026-2027, con diverse novità destinate a interessare scuole del capoluogo e della provincia. Tra i cambi più attesi c'era quello del nuovo liceo Galileo-Michelangiolo, nato dall'accorpamento dei due storici istituti cittadini. Patrizia Giorgi al Galileo-Michelangiolo. A guidare il nuovo polo liceale non sarà né Liliana Gilli, che ha concluso il proprio percorso al liceo Galileo andando in pensione, né Federica Gambogi, che nei mesi scorsi era indicata tra le possibili candidate alla guida del nuovo istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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