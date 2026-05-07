Istituti tecnici alta adesione allo sciopero nelle scuole fiorentine Cgil in presidio davanti alla Prefettura

A Firenze, si registra una forte partecipazione allo sciopero nazionale degli istituti tecnici, indetto dalla Flc Cgil, contro la riforma proposta dal ministro dell'Istruzione. In città, alcuni manifestanti si sono radunati davanti alla Prefettura in segno di protesta. La mobilitazione coinvolge numerose scuole e studenti, con il personale scolastico che ha deciso di aderire in massa alla giornata di astensione.

Firenze, 7 maggio 2026 – Alta adesione allo sciopero nazionale degli istituti tecnici proclamato dalla Flc Cgil contro la riforma voluta dal ministro Giuseppe Valditara. Una mobilitazione che oggi ha coinvolto numerose scuole del territorio fiorentino, con disagi diffusi, plessi chiusi e centinaia di studenti rimasti a casa. Massiccia adesione nelle scuole. Molto partecipata la protesta nel territorio fiorentino. All’istituto Fermi-Da Vinci di Empoli la scuola è rimasta chiusa; al Balducci di Pontassieve è stata sospesa l’attività in circa metà della struttura. Disagi anche all’istituto Virgilio di Empoli, dove è rimasto chiuso un plesso, mentre al Marco Polo di Firenze quasi i due terzi dei prof hanno incrociato le braccia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istituti tecnici, alta adesione allo sciopero nelle scuole fiorentine. Cgil in presidio davanti alla Prefettura Notizie correlate Sciopero Riforma istituti tecnici, opposizioni attaccano: “Valditara mette toppe, serve confronto vero”. Per la FLC CGIL alta l’adesioneLa mobilitazione nazionale di oggi ha riacceso i riflettori sulla riforma degli istituti tecnici. Sciopero riforma istituti tecnici, opposizioni attaccano: “Valditara mette toppe, serve confronto vero”. Per la FLC CGIL “alta l’adesione, la mobilitazione continua”La mobilitazione nazionale di oggi ha riacceso i riflettori sulla riforma degli istituti tecnici. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Invalsi, i Cobas della scuola in sciopero; Rete nazionale degli istituti tecnici: Sospendete la riforma o blocchiamo tutto. Sciopero il 7 maggio; Sciopero scuola 6 e 7 maggio, lezioni sospese o garantite? Cosa succede con le prove Invalsi. Istituti tecnici, alta adesione allo sciopero nelle scuole fiorentine. Cgil in presidio davanti alla PrefetturaI sindacati: Così la scuola perde formazione e diventa avviamento precoce al lavoro. Il mese di maggio prosegue tra diverse proteste: ecco quando e in quali settori ... lanazione.it Sciopero riforma istituti tecnici, opposizioni attaccano: Valditara mette toppe, serve confronto vero. Per la FLC CGIL alta l’adesioneMentre scuole e docenti scioperano, Manzi (Pd) chiede modifiche concrete e Caso (M5S) invita a rinviare l’attuazione ... orizzontescuola.it Treviso Provincia | Riforma degli istituti tecnici, adesioni allo sciopero anche nella Marca - facebook.com facebook La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici Oggi la protesta di Usb e Cobas, da domani si aggiungerà la Flc Fracassi (Cgil): «Si piega l’istruzione alle esigenze delle imprese» Riccardo Chiari x.com