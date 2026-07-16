Presidi nuove nomine e trasferimenti | il risiko dei movimenti

Nella giornata del 16 luglio 2026, l’Ufficio scolastico ha annunciato una serie di nomine, trasferimenti e pensionamenti di presidi nelle scuole di Bologna. Alcuni dirigenti scolastici sono stati assegnati a nuove sedi, mentre altri hanno lasciato il servizio. Sono stati inoltre confermati alcuni incarichi e avviati i processi di sostituzione. Le variazioni riguardano istituti di varia rilevanza. La procedura segue le normative vigenti e coinvolge diversi livelli di amministrazione scolastica.

Bologna, 16 luglio 2026 – Presidi che vanno, presidi che vengono e alcuni vanno in pensione, lasciando istituti di peso. L’Ufficio scolastico regionale ha messo on line, in tarda serata, i movimenti dei presidi bolognesi partendo dal dato di fatto che, a questo giro, vanno in pensione Filomena Massaro dell’Istituto comprensivo 12, Roberto Fiorini dell’Iis Mattei di San Lazzaro e reggente dell’Iis Luxemburg, Cinzia Quirini, preside dell’Iis Keynes e reggente dell’Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano e Giovanni Tosiani, preside dell’Iis Giordano Bruno di Budrio. Le novità 2026-2027 e i nuovi insediamenti. Ecco le novità 2026-2027 del risiko che vedrà insediarsi tutti dall’1 settembre con l’inizio dell’anno scolastico da un punto di vista burocratico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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