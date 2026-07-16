Scuola Invalsi | uno su 4 alle primarie non raggiunge il livello base in matematica
Sono stati pubblicati i dati Invalsi sulla scuola primaria. In matematica, circa un bambino su tre non raggiunge il livello minimo di competenza. La percentuale di studenti che non arrivano al livello base si aggira intorno al 25 per cento. I risultati indicano una difficoltà generale nel settore, con molte scuole che segnalano performance sotto la media. I dati riguardano tutti gli istituti primari del paese.
Sono stati pubblicati i dati Invalsi sulla scuola, tra luci e ombre. In Matematica, quasi un bambino su 3 che frequenta la scuola primaria non raggiunge il livello base in matematica: rispetto al 2025, secondo i dati Invalsi diffusi oggi, si registra un calo di circa tre punti nella percentuale di bambini e bambine che raggiungono almeno il livello base nei due gradi osservati (per la seconda classe della primaria: 67% nel 2025; 64% nel 2026. In quinta primaria: 66% nel 2025; 63% nel 2026). Il confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria evidenzia una sostanziale stabilità rispetto all’anno scorso. In Italiano la percentuale di bambini e bambine che raggiunge almeno il livello base è pressoché costante nei due gradi osservati (II primaria: 66% nel 2025; 67% nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base»
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La cara vecchia scuola di una volta. Quella si che preparava bene. Si studiava tanto. Si studiava sodo, testa china sui libri . C'era merito e meritocrazia. Altro che esiti delle prove Invalsi di oggi! Quella scuola sfornava medici e avvocati! In foto trovate articoli ch facebook
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