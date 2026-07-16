Scuola Invalsi | uno su 4 alle primarie non raggiunge il livello base in matematica

Sono stati pubblicati i dati Invalsi sulla scuola, tra luci e ombre. In Matematica, quasi un bambino su 3 che frequenta la scuola primaria non raggiunge il livello base in matematica: rispetto al 2025, secondo i dati Invalsi diffusi oggi, si registra un calo di circa tre punti nella percentuale di bambini e bambine che raggiungono almeno il livello base nei due gradi osservati (per la seconda classe della primaria: 67% nel 2025; 64% nel 2026. In quinta primaria: 66% nel 2025; 63% nel 2026). Il confronto nel tempo degli esiti della scuola primaria evidenzia una sostanziale stabilità rispetto all’anno scorso. In Italiano la percentuale di bambini e bambine che raggiunge almeno il livello base è pressoché costante nei due gradi osservati (II primaria: 66% nel 2025; 67% nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base»

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