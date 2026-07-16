Prove Invalsi alla scuola primaria studenti male in Matematica in difficoltà alle medie su Italiano Prosegue il divario Nord e Sud I dati

Le prove Invalsi 2025-26 hanno coinvolto 2,4 milioni di studenti, evidenziando difficoltà in matematica tra le scuole primarie e in italiano alle medie. I risultati mostrano ancora un divario tra Nord e Sud, con performance più basse nelle regioni meridionali. I dati indicano che molti studenti non raggiungono i livelli minimi di competenza, con problemi più evidenti tra i più giovani.

Le prove INVALSI relative all'anno scolastico 2025-26 hanno coinvolto complessivamente 2,4 milioni di studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Chi è più bravo a scuola tra maschi e femmine Gli INVALSI raccontano un divario che inizia a 7 anni

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