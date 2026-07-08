PNRR e digitale a scuola | bando MIM per 120 docenti nelle équipe formative 2026-2027 Domande su Istanze Online entro il 17 luglio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un bando per selezionare 120 docenti da inserire nelle nuove équipe formative territoriali per l’anno scolastico 2026-2027. Le candidature devono essere presentate tramite la piattaforma Istanze Online entro il 17 luglio. Il progetto si focalizza sull’uso del digitale a scuola, inserendo i docenti in gruppi di lavoro dedicati a questo settore.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiama a raccolta gli insegnanti per costituire le nuove équipe formative territoriali valide per l’anno scolastico 2026-2027. L’avviso ministeriale prevede la selezione di 120 docenti totali. Di questi, un massimo di 20 unità verrà posto in posizione di comando: due lavoreranno direttamente presso l’Unità di missione per il PNRR a Roma, mentre gli altri diciotto saranno distribuiti tra i vari Uffici Scolastici Regionali. I restanti 100 posti prevedono invece il collocamento in esonero dall’esercizio delle attività didattiche. Le disponibilità sono state ripartite a livello regionale proporzionalmente al numero di istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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