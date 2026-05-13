Scuola estiva teatro Procida 2026 | bando della Federico II per 20 posti Domande entro il 3 giugno quota di 250 euro
L'Università degli Studi di Napoli Federico II ha aperto un bando per la scuola estiva di teatro a Procida nel 2026. Sono disponibili 20 posti e le domande devono essere presentate entro il 3 giugno. La quota di partecipazione è di 250 euro. Il bando è rivolto a persone che operano o studiano nel settore dello spettacolo e prevede l'assegnazione dei posti attraverso una selezione.
L'Università degli Studi di Napoli Federico II ha appena pubblicato un interessante documento per chi studia o lavora nel campo dello spettacolo. Si tratta del bando per la prima edizione della scuola estiva "L'isola della scena", un'iniziativa promossa tramite il centro di ateneo COINOR. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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