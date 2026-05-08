Da oggi su Prime il film tratto dal romanzo di Felicia Kingsley la regina italiana del genere romance

Da iodonna.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi su Prime Video è disponibile il film tratto dal romanzo di Felicia Kingsley, autrice nota nel genere romance. Si tratta di un adattamento dell’omonimo bestseller, molto atteso dai fan dell’autrice e dagli amanti delle storie d’amore. La pellicola riprende i personaggi e le trame del libro originale, offrendo agli spettatori un’interpretazione visiva della storia. La presenza di questa produzione si inserisce nella proposta di Prime di ampliare il catalogo di contenuti romantici.

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E sce oggi su Prime Video   Non è un paese per single – attesissimo adattamento dell’ omonimo bestseller di Felicia Kingsley. Protagonisti di questa deliziosa rom com dal ritmo irresistibile, e ispirata a Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, sono Matilde Gioli e Crisitano Caccamo, perfettamente in parte. Matilde Gioli: «Single a 30 anni? C’è ancora troppa pressione sociale» X Leggi anche › Matilde Gioli torna single: finita la storia d’amore con Alessandro Marcucci Non è un paese per single: la trama del film italiano da oggi su Prime Video. Elisa (Gioli) e Giada (Amanda Campana) sono due sorelle profondamente diverse ma unite da un forte legame familiare e dalla gestione, nella fittizia Belvedere in Chianti, della tenuta “Le Giuggiole” dove abitano da quando sono bambine insieme alla madre (Cecilia Dazzi).🔗 Leggi su Iodonna.it

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