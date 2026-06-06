Scoperta una nuova specie nel Mediterraneo | battezzata in onore di Alberto Angela
Nel Mediterraneo è stata identificata una nuova specie marina chiamata Myxicola albertoangelai. La scoperta è stata fatta da un team internazionale di ricercatori, coordinato da scienziati dell'Università del Salento. La pubblicazione dello studio è apparsa sullo Zoological Journal of the Linnean Society. La specie porta il nome di Alberto Angela.
NARDÒ – Una nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo porta il nome di Alberto Angela. Si chiama Myxicola albertoangelai ed è stata descritta da un team internazionale guidato da ricercatori dell'Università del Salento in uno studio pubblicato sullo Zoological Journal of the Linnean Society. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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