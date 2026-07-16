La Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato un sistema organizzato che rilasciava oltre 450 lauree contraffatte attraverso una falsa università online. Sono 37 le persone indagate coinvolte in questa attività illegale, che consentiva di ottenere titoli di studio senza riconoscimento ministeriale. Le autorità hanno sequestrato documenti e materiali relativi alle procedure di rilascio dei titoli falsi. L’indagine ha portato alla luce un giro di lauree false operante tramite piattaforme digitali.

Un presunto sistema organizzato per rilasciare titoli di studio senza alcun riconoscimento ministeriale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Su disposizione del Gip, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 37 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Secondo l'ipotesi investigativa, attraverso un portale internet venivano promossi corsi di laurea triennale e magistrale, in particolare in Sociologia e Scienze Turistiche. Per l'iscrizione era richiesto il pagamento di una quota annua di circa 1. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, falsa università online: 37 indagati. Rilasciate più di 450 lauree contraffatte

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