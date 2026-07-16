Falsa università rilascia lauree senza nessun valore per 20 anni | 37 indagati in Campania

Notizia in breve

Una falsa università ha rilasciato circa 500 lauree senza valore nel corso di 20 anni. Quarantasette persone sono state indagate nell’ambito dell’inchiesta condotta in Campania. Sono stati disposti sequestri preventivi nei confronti degli indagati. La struttura ha operato per due decenni, offrendo titoli di studio non riconosciuti ufficialmente e privi di validità legale. La procura ha avviato le procedure per bloccare le attività illegali e recuperare eventuali profitti illeciti.