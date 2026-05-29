Un uomo di Vergiate, scomparso durante una gita al lago, è stato trovato morto. Era partito per una giornata all'aperto nell’Alto Verbano e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato rinvenuto in un'area vicina al lago. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, senza ancora fornire dettagli ufficiali. La famiglia e gli amici erano preoccupati per la sua assenza da ieri.

Vergiate, 29 maggio 2026 – Era partito da Vergiate per trascorrere una giornata immerso nella natura dell’Alto Verbano. Una gita come tante, tra i paesaggi suggestivi di Cannobio e le acque dell’Orrido di Sant’Anna. Ma quella che doveva essere una semplice escursione si è trasformata in una tragedia. L’immagine. Dopo ore di ricerche, nel primo pomeriggio di venerdì 29 maggio è stato trovato senza vita Riccardo Belli, 24 anni, il giovane di Vergiate di cui non si avevano più notizie dalla mattinata del giorno precedente. L’ultimo contatto con i familiari risaliva a giovedì. Le telecamere di sorveglianza avevano immortalato il suo arrivo a Cannobio alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vergiate: va in gita al lago e scompare, trovato il cadavere di Riccardo Belli

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