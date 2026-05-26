Marina di Vecchiano si prepara all' estate | passerelle rinnovate e oltre 200mila investiti sui servizi
Marina di Vecchiano ha rinnovato le passerelle e investito oltre 200mila euro sui servizi. Durante il fine settimana, con il bel tempo, molte persone hanno visitato la località, anche se l’inizio ufficiale dell’estate è previsto per giugno. Le strutture sono state preparate per l’afflusso di turisti. La stagione si avvierà tra qualche settimana, ma le presenze sono state già numerose nel weekend.
Complice il bel tempo del fine settimana appena trascorso moltissime le presenze a Marina di Vecchiano anche se l'avvio della stagione estiva si avrà nel mese di giugno. “La nostra amministrazione comunale già dai mesi scorsi ha realizzato una serie di azioni per rendere fruibile l'arenile, con i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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