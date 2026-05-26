Marina di Vecchiano si prepara all' estate | passerelle rinnovate e oltre 200mila investiti sui servizi

Notizia in breve

Marina di Vecchiano ha rinnovato le passerelle e investito oltre 200mila euro sui servizi. Durante il fine settimana, con il bel tempo, molte persone hanno visitato la località, anche se l’inizio ufficiale dell’estate è previsto per giugno. Le strutture sono state preparate per l’afflusso di turisti. La stagione si avvierà tra qualche settimana, ma le presenze sono state già numerose nel weekend.