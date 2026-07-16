Sciopero e corteo dei rider | Lo stop a pranzo ci penalizza Serve sostegno economico

Un rider ha annunciato di aver ripreso a lavorare alle 16, proseguendo fino alle 4 del mattino, dopo lo sciopero e il corteo organizzati contro le restrizioni sulle fasce orarie di lavoro. La manifestazione ha coinvolto altri corrieri, che hanno evidenziato come lo stop durante l’ora di pranzo abbia ridotto le entrate. Uno di loro ha sottolineato la necessità di un sostegno economico per far fronte alle difficoltà.

di Marianna Vazzana "Adesso che c’è l’ordinanza, inizio a lavorare alle 16 e vado avanti anche fino alle 4 di notte per guadagnare qualcosa in più. Ma è dura". Abdur Razzak, originario del Bangladesh, è un rider di 25 anni. Ieri, con decine di colleghi di Glovo e Deliveroo, ha partecipato al corteo di protesta in bicicletta promosso da Nidil-Cgil per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato. Una mobilitazione conseguente all’entrata in vigore dell’ ordinanza anti-caldo del Comune di Milano che ha imposto lo stop automatico o comunque un rallentamento delle consegne per i corrieri in bicicletta fino al 23 settembre tra le 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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