Il corteo dei rider a Milano | lo sciopero per chiedere più garanzie per salute e reddito

Da video.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corteo di biciclette ha attraversato le vie di Milano, con centinaia di rider che chiedono maggiori garanzie per salute e reddito. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno sfilato lungo il centro cittadino. I lavoratori delle consegne hanno esposto cartelli e slogan, rivendicando diritti e condizioni migliori. La protesta si è conclusa senza provocare interruzioni significative al traffico cittadino.

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Un lungo susseguirsi di biciclette: il corteo dei rider si è dipanato per le vie di Milano dove gli addetti alle consegne hanno sfilato per chiedere più garanzie per la propria salute e il reddito. Una protesta nata dall'ordinanza comunale di sospendere le consegne dei rider in che si muovono in bicicletta nelle ore più calde dell giornata. Ma ufficilamente i rider chiedono alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato e maggiori garanzie per la salute e il reddito. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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