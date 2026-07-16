’Scimmie Uomini e Dei’ Teatro e scienza con Ricci

Appuntamento questa sera alle 21.30 in piazza San Leonardo ad Arcidosso con " Scimmie, Uomini e Dei ", uno spettacolo che unisce teatro e divulgazione scientifica per accompagnare il pubblico in un affascinante viaggio attraverso milioni di anni di evoluzione umana. L’ingresso è libero. Protagonista della serata sarà Stefano Ricci (nella foto), antropologo fisico e divulgatore, direttore tecnico del Laboratorio di Antropologia del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’ Università di Siena. Ricci è autore di importanti ricostruzioni paleoantropologiche e delle sue ricerche hanno dato conto alcune delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, tra cui ’Nature’ e ’Science’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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