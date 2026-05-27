Un monologo di Alessandro Preziosi, in scena, svela i segreti del restauro artistico. Durante lo spettacolo, si mostrano immagini di laboratori nascosti dove vengono curati i capolavori di Caravaggio. Sono stati presentati dettagli delle tecniche di conservazione e le procedure adottate per preservare le opere d’arte. La performance combina elementi di teatro e scienza, offrendo uno sguardo diretto sui processi di restauro e sulle sfide di conservare i capolavori antichi.

? Domande chiave Come può un monologo di Alessandro Preziosi rivelare i segreti del restauro?. Dove si nascondono i laboratori che curano i capolavori di Caravaggio?. Cosa accade quando la scienza dei materiali incontra il palcoscenico teatrale?. Come si prenota l'ingresso gratuito per visitare i laboratori dell'ICR?.? In Breve Appuntamenti fissati per il 3, 4 e 18 giugno presso la sede di via San Michele.. Interventi dell'architetto Luigi Oliva e del direttore Fabrizio Magani nella Sala Brandi.. Proiezioni audiovisive curate dalla regista Linda Tugnoli sui laboratori dell'Istituto.. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite alle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Restauro in scena: l’arte tra scienza e teatro con Alessandro Preziosi

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