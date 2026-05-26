Amaldi l' italiano Carpaneto celebra Edoardo Amaldi con una serata tra teatro storia e scienza
A Carpaneto si svolge una serata dedicata a Edoardo Amaldi, figura importante nel campo della scienza e della storia italiana. L’evento combina elementi di teatro, storia e divulgazione scientifica, con un focus sulla vita e le contribuzioni di Amaldi. La manifestazione si svolge in un contesto culturale locale e coinvolge pubblico e esperti interessati a approfondire il ruolo di Amaldi nel panorama scientifico. La serata si inserisce in un programma volto a valorizzare il patrimonio culturale e scientifico del territorio.
Una figura monumentale della scienza e della storia del nostro Paese approda a Carpaneto per una serata di altissimo valore culturale e divulgativo.Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 20,45, il Cortile del Palazzo Comunale ospiterà lo spettacolo teatrale "Amaldi l'italiano", un'opera scritta a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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