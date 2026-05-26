Amaldi l' italiano Carpaneto celebra Edoardo Amaldi con una serata tra teatro storia e scienza

Notizia in breve

A Carpaneto si svolge una serata dedicata a Edoardo Amaldi, figura importante nel campo della scienza e della storia italiana. L’evento combina elementi di teatro, storia e divulgazione scientifica, con un focus sulla vita e le contribuzioni di Amaldi. La manifestazione si svolge in un contesto culturale locale e coinvolge pubblico e esperti interessati a approfondire il ruolo di Amaldi nel panorama scientifico. La serata si inserisce in un programma volto a valorizzare il patrimonio culturale e scientifico del territorio.