Scatta oggi l' obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici costo tra 35 e 55 euro Ecco come funziona la polizza

Notizia in breve

Da oggi, 16 luglio, è obbligatorio assicurare i monopattini elettrici. La polizza costa tra 35 e 55 euro e riguarda circa un milione di proprietari privati. L’obbligo è previsto dal nuovo Codice della strada, approvato a fine 2024. Assoutenti segnala i costi e alcune criticità legate alla misura.