Scatta l' obbligo di assicurazione per i monopattini costo tra 35 e 55 euro Ecco come funziona la polizza
Dal 16 luglio diventa obbligatorio assicurare i monopattini elettrici, con un costo tra 35 e 55 euro. La copertura riguarda circa un milione di proprietari privati. L’assicurazione è richiesta per circolare sulle strade pubbliche e copre eventuali danni a terzi. La misura è prevista dal nuovo Codice della strada approvato a fine 2024. Sono state segnalate alcune criticità legate all’applicazione e ai costi per i proprietari.
Scatta il 16 luglio l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio
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Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione: polizze da 35 a 55 euroDal 16 luglio sarà obbligatorio assicurare i monopattini elettrici privati, coinvolgendo circa un milione di proprietari.
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