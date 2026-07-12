Scatta l' obbligo di assicurazione per i monopattini costo tra 35 e 55 euro Ecco come funziona la polizza

Notizia in breve

Dal 16 luglio diventa obbligatorio assicurare i monopattini elettrici, con un costo tra 35 e 55 euro. La copertura riguarda circa un milione di proprietari privati. L’assicurazione è richiesta per circolare sulle strade pubbliche e copre eventuali danni a terzi. La misura è prevista dal nuovo Codice della strada approvato a fine 2024. Sono state segnalate alcune criticità legate all’applicazione e ai costi per i proprietari.