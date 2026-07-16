L’allenatore e il presidente hanno condiviso undici anni di attività, affrontando insieme vittorie e sconfitte. L’allenatore, conosciuto per il suo rapporto stretto con il club, ha espresso rammarico per la rinuncia alla promozione in Serie B, definendola una perdita dolorosa. La decisione di abbandonare la corsa è stata presa dopo il fallimento di un appello presentato dalla società.

Undici anni fianco a fianco: l’allenatore e il presidente. Insieme nei successi, nelle delusioni, fino all’ultimo tratto di strada. Umberto Vezzosi conosce il mondo Sba come le sue tasche e la rinuncia alla B dopo l’appello della società caduto nel vuoto, è qualcosa che brucia. "Conosco molto bene la Sba e è bene dire subito che è una società sana, non ha debiti ed è gestita da persone per bene che amministrano in maniera oculata e non vogliono fare il passo più lungo della gamba". In questo caso l’iscrizione alla B alla quale, seppure con dolore, il presidentissimo Castelli ha dovuto rinunciare, preferendo concentrare le risorse sul settore giovanile e assicurare a quattrocento ragazzi di crescere secondo i valori autentici dello sport in un ambiente che l’allenatore Vezzosi definisce "famiglia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sba non merita il silenzio della città"

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