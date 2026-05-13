Ternana asta deserta | il silenzio della Regione ferisce la città

L'asta per la gestione della Ternana si è conclusa senza offerte, lasciando un vuoto evidente nella città. La Regione Umbria non ha fornito commenti o spiegazioni sul risultato, mantenendo un atteggiamento di totale silenzio. La decisione ha suscitato molte domande tra i residenti e gli addetti ai lavori, che si chiedono chi sarà chiamato a rispondere delle conseguenze di questa situazione e quali siano le motivazioni dietro l'assenza di interventi ufficiali.

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? Domande chiave Perché la Regione Umbria ha scelto il silenzio totale dopo l'asta?. Chi deve rispondere del vuoto lasciato dalla gestione Bandecchi?. Come reagiranno i tifosi al declassamento verso la Serie D?. Cosa significa il like di Tedesco per il futuro del derby?.? In Breve Asta deserta conclusasi alle ore 12 di martedì 12 maggio.. Regione Umbria e presidente Stefania Proietti mantengono il silenzio istituzionale.. Tifosi del Perugia e l'allenatore Giovanni Tedesco reagiscono sui social.. Il fallimento tecnico della società sarà ratificato mercoledì.. Il verdetto definitivo sul destino della Ternana Calcio scende sulle strade di Terni con la forza di una sentenza già scritta, dopo che l’asta per il club si è conclusa senza alcun offerente alle ore 12 di martedì 12 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana, asta deserta: il silenzio della Regione ferisce la città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Ternana è fallita! Asta deserta e futuro segnato: il club non si iscriverà alla prossima Serie CCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra... Leggi anche: Asta deserta: niente salvataggio per la Ternana. Terzo fallimento, ripartirà dai Dilettanti Temi più discussi: Fallimento Ternana: asta deserta, cancellazione dal professionismo e ripartenza dai dilettanti. Gli scenari; Asta deserta: niente salvataggio per la Ternana. Terzo fallimento, ripartirà dai Dilettanti; La Ternana è fallita: asta deserta, ripartirà dai dilettanti; Asta deserta: il club con 101 anni di storia rotola tra i Dilettanti, storia di un tracollo annunciato. La Ternana non esiste più. È fallita a distanza di nemmeno un anno dalla finale playoff persa ai calci di rigore contro il Pescara, che poi fu promosso in Serie B. L’asta per rilevare il club è andata deserta x.com Fallimento Ternana: asta deserta, cancellazione dal professionismo e ripartenza dai dilettantiStampa La Ternana è fallita. Alle 12 non è stata presentata alcuna richiesta di partecipare all’asta prevista mercoledì 13 maggio al tribunale di Terni per l’acquisizione del ramo d’azienda sportivo d ... salernonotizie.it Ternana, il silenzio dell’asta chiude un’era: fallimento e ripartenza dall’EccellenzaTernana verso il fallimento dopo l’asta della giornata odierna! Nulla da fare per gli umbri, è pronto un declassamento e l’uscita dai professionisti La Ternana non ha ricevuto alcuna proposta entro la ... sampnews24.com