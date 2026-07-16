Saverio Valentino nuovo presidente dell’Antitrust Una nomina che garantisce terzietà e indipendenza

Saverio Valentino è stato nominato nuovo presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La nomina è avvenuta per volontà dei presidenti di Camera e Senato, e Valentino prende il posto di Roberto Rustichelli, che ricopriva la carica dal 2019. La nomina mira a garantire maggiore terzietà e indipendenza all’ente.

Saverio Valentino è il nuovo presidente dell’Antitrust, nominato dai presidenti di Camera e Senato, e succede a Roberto Rustichelli, in carica dal 2019. La nomina è stata formalizzata nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, mettendo fine a uno stallo che si trascinava dalla scadenza del mandato di Roberto Rustichelli. Per l’authority, la più longeva tra le autorità amministrative indipendenti italiane con i suoi 36 anni di attività (seconda solo alla Consob per anzianità), si apre una nuova fase. La scelta del presidente dell’Agcm spetta ai vertici delle due Camere e non richiede il via libera del governo, un meccanismo pensato per preservarne autonomia e indipendenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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