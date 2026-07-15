Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è stato nominato dall’assemblea di Camera e Senato. La nomina è stata effettuata dai presidenti delle due camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. La scelta è ricaduta su un avvocato con esperienza nel settore.

I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno nominato l’avvocato Saverio Valentino presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Chi è Saverio Valentino . Saverio Valentino è componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Prima della sua nomina a componente dell’Autorità, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Saverio Valentino è il nuovo presidente dell’Antitrust

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